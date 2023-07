Porto da Pedra convida carnavalesco da Mocidade Alegre, de SP, para desenhar estampa de figurino

Rio - O carnavalesco Mauro Quintaes, da Porto da Pedra, convidou o atual campeão do Carnaval de São Paulo, pela Mocidade Alegre, Jorge Silveira, para desenhar a estampa do figurino da ala dos compositores do Tigre de São Gonçalo.

O encontro dos artistas, que são muito amigos, aconteceu na última sexta-feira (28), no barracão da vermelha e branca, na Cidade do Samba.



“Eu precisava de uma pessoa que tivesse uma mão boa para criar uma arte direta na modelagem, e a pessoa que veio a cabeça foi o Jorge Silveira. Ele tem uma mão boa, rápida e precisa. Fiz o convite, e ele aceitou prontamente. O Jorge é um dos grandes nomes da nova geração. Os trabalhos que ele fez na São Clemente foram muito marcantes, e é um luxo poder contar com o suporte artístico do campeão de São Paulo!”, exaltou Mauro Quintaes.



A amizade e a proximidade entre os carnavalescos, que já trabalharam juntos, fizeram Jorge aceitar o convite.



“O Mauro me chamou, e eu aceitei. Ele entrou em contato comigo, falou que tinha a proposta de um trabalho para a roupa dos compositores, que tinha a ver com o grafismo da literatura de cordel. Ele achou que o meu trabalho tinha afinidade com essa estética e fez o convite pra fazer o desenho manualmente na peça original do protótipo. Fiquei feliz e muito honrado com o convite. Aprendi muito com ele, na Unidos da Tijuca, em 2016, onde fomos vice-campeões do Carnaval do Rio. Foi maravilhoso! Eu adoro estar com o Mauro, trocar ideias com ele. Ele é um dos caras que eu tenho mais proximidade no Carnaval”, disse o carnavalesco da Mocidade Alegre.



Em 2024, a Porto da Pedra, atual campeã da Série Ouro, abrirá os desfiles do Grupo Especial, na Marquês de Sapucaí, no domingo, 11 de fevereiro, com o enredo "O Lunário Perpétuo: A Profética do Saber Popular", desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes e pelo enredista Diego Araújo.