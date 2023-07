Parque com área de 17 mil metros quadrados e 'prainha artificial' será construído na Pavuna

Rio - A prefeitura deu início, neste domingo (30), às obras do Parque Carioca da Pavuna, que será construído na Rua Marechal Guilherme, nas proximidades da comunidade do Chapadão, na Pavuna, Zona Norte do Rio. A região é uma das mais carentes da cidade.

Com cerca de 17 mil metros quadrados e investimento de aproximadamente R$ 12 milhões, o equipamento urbano irá oferecer atividades esportivas, de lazer e recreação infantil. A previsão é que as obras fiquem prontas até junho de 2024.

"Os bairros da cidade precisam de espaços que levantem a sua autoestima. Olhem o que aconteceu com Madureira depois do parque, olha o que vai acontecer em Realengo, com o parque que estamos fazendo lá, e na Cesário de Melo, entre Campo Grande e Santa Cruz, com o parque que vamos fazer lá. Só que o mais bonito de todos vai ser esse parque da Pavuna. Vai ter chafariz, espaços para a pessoa tomar um solzinho e um banho no domingo. Serão vários canhões de luz para cima. Todo mundo vai ver a Pavuna de tudo quanto é lugar. Podem ter certeza que vamos deixar o povo de Madureira com inveja do luxo que vai virar esse parque da Pavuna”, afirmou o prefeito Eduardo Paes, que participou da cerimônia de lançamento das obras.

Atualmente, o terreno na Rua Marechal Guilherme está abandonado, sendo usado de maneira improvisada pelos moradores para jogos de futebol. O projeto, pilotado pela Fundação Parques e Jardins, prevê a criação de um grande espaço verde no local, dotado de quadra poliesportiva, quadra de basquete e quadra de areia, quiosques e área de convivência com mobiliários urbanos e mesas de jogos.

Também serão implantados uma prainha artificial junto a uma praça molhada, uma Academia da Terceira Idade (ATI) e um parque infantil. O espaço terá, ainda, uma pista de skate park. O grande marco será a torre d'agua iluminada, com quase 22 metros de altura. Todo o terreno receberá paisagismo, com canteiros de vegetação arbustiva e plantio de árvores de diferentes espécies nativas da Mata Atlântica, palmeiras, horta e forrações.

Novas áreas de lazer

Além da área na Pavuna, a cidade do Rio terá mais grandes espaços de lazer nos moldes do Parque Madureira, em breve. Em Realengo, será inaugurado o Parque Jornalista Susana Naspolini no próximo ano. Já Inhoaíba vai abrigar o Parque Cesário de Melo.

Com 77 mil metros quadrados e um investimento de R$ 72 milhões, as obras do Parque Susana Naspolini já iniciaram. O espaço. localizado na esquina das ruas General Raposo e Carlos Venceslau, tem previsão de inauguração para meados de 2024 e contará com espaços verdes, torres com vapor de água e áreas de lazer.

Na última semana, tiveram início as obras do megaparque de 234 mil metros quadrados, na Avenida Cesário de Melo. Os investimentos do município serão de R$ 220 milhões. O prazo para a conclusão das intervenções é de 18 meses.