'Vaquinha' para amenizar danos

Larissa Silveira, mulher de Hugo, que estava no apartamento na hora do incêndio, foi ao enterro. Muito abalada, precisou ser amparada.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do fisiculturista. Juntos, decidiram fazer uma vaquinha para amenizar os danos materiais. Até o momento, já foram arrecadados mais de R$ 12 mil em uma plataforma virtual. "A gente está fazendo um ajuda para reconstruir a vida da Larissa e da filha deles. A perda do Hugo é irreparável, mas as vaquinhas são para que elas consigam organizar a vida financeira e tenham uma tranquilidade para voltar à vida e melhorar o psicológico", completou Hugo Caribe.