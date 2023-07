'Foi herói de verdade'

Familiares e amigos se despediram do fisiculturista e estudante de Educação Física Hugo Sérgio de Andrade Nascimento, de 30 anos, no início da tarde de ontem, no Cemitério de Inhaúma, Zona Norte do Rio. Ele morreu, na madrugada de sábado, ao tentar resgatar a filha, de 6 anos, e a mulher, Larissa Silveira, de um incêndio, no apartamento da família, no Anil, em Jacarepaguá, na Zona Oeste.

Amigos e familiares se emocionaram ao falar sobre a morte de Hugo. Muitos classificaram o fisiculturista como um herói e exaltaram as qualidades que ele possuía.

"A gente está muito triste, porque o Hugo era uma cara que colocava todo mundo para cima, você não o via mal-humorado. Ele já foi campeão de fisiculturismo, estava terminando a faculdade e realizando vários sonhos. É muito difícil para a gente aceitar como tudo aconteceu. Ele foi um herói de verdade", disse, muito abalado, Hugo Caribe, dono da academia em que Hugo Sérgio trabalhava e amigo da família.

"Não tenho que falar sobre ele. Era um menino muito bom e educado. O que aconteceu com ele foi inexplicável, a gente não consegue explicar os planos de Deus. É uma perda muito grande, vai ser difícil de esquecer", lamentou Wilson Rufino, padrasto de Hugo.