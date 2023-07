Corpo de motorista de aplicativo desaparecido em Cosmos é encontrado, diz família

Rio - A mãe do motorista de aplicativo Lucas Roberto Oliveira de Souza, de 27 anos , que estava desaparecido desde a última quinta-feira (27), confirmou que o corpo do filho foi encontrado na noite de sábado (29)."Infelizmente meu filho está sem vida. Por favor não me façam perguntas, estou sem chão.Meu mundo está desabando", publicou Daniela Santos em uma rede social.Lucas desapareceu na noite da última quinta, depois de sair para buscar a mulher, Fabiana Lima, na casa dos sogros, em Cosmos, na Zona Oeste do Rio, mas não apareceu no horário combinado.Também nas redes, a mãe do motorista publicou que a família optou por um enterro totalmente fechado, apenas para familiares e amigos íntimos.Eles suspeitam que alguém estivesse com o telefone dele, já que a linguagem usada para responder a mulher em um aplicativo de mensagem não parecia com a escrita usual dele. Lucas havia mandado a última mensagem para Fabiana às 19h48 de quinta. Além disso, a foto de perfil do aplicativo também foi trocada.A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) estava responsável por investigar o desaparecimento.