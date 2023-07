Carro cai no Rio Maracanã e passageiro fica ferido

Rio - Um carro caiu no Rio Maracanã, na manhã desta segunda-feira (31), na Avenida Maracanã, na altura do Shopping Tijuca, na Zona Norte da cidade. Um homem ficou ferido.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, Reinaldo Machado S. Ribeiro, de 40 anos, foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro da cidade, com ferimentos moderados. O acionamento ocorreu às 6h55.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS-Rio), o paciente tem o estado de saúde estável.

Agentes da CET-Rio também estão no local e a avenida teve uma faixa ocupada em cada sentido. O trânsito na região é intenso. Equipes da Guarda Municipal atuam na retirada do veículo.



Segundo testemunhas, o veículo tinha dois ocupantes e um deles teria desmaiado após o acidente.