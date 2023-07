Detran-RJ oferece cursos gratuitos para formação de mototaxistas e motofrentistas

Rio - O Detran-RJ abriu, nesta segunda-feira (31), inscrições para os cursos gratuitos de formação de mototaxistas e motofretistas. As aulas, promovidas pela Escola Pública de Trânsito (EPT), são destinadas a profissionais que pretendem exercer atividade remunerada conduzindo motos ou motonetas.

As aulas serão ministradas entre os dias 7 e 14 de agosto, no 14º andar do edifício-sede do departamento, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. Os cursos têm o objetivo de garantir aos motociclistas a aquisição de conhecimentos, além da padronização de ações e atitudes de segurança no trânsito.





As aulas para motofretistas acontecerão no período da manhã, das 8h às 12h30. Já as aulas para mototaxistas serão realizadas na parte da tarde, das 13h às 17h30. As inscrições devem ser feitas pelo

Rafael Enéas, de 40 anos, está participando da formação, pois pretende conciliar o trabalho de vigilante com o de mototaxista. "As aulas estão sendo proveitosas, com muitas dicas importantes, principalmente na parte de segurança. Aprendi que devemos reduzir a velocidade na chuva, não fazer zigue-zague no trânsito e utilizar o capacete adequado. Já comprei dois novos capacetes, pois os meus não eram apropriados", disse o homem.

Para fazer a matrícula, o interessado deve ter 21 anos de idade ou mais, estar habilitado há no mínimo dois anos na categoria A, não estar cumprindo pena de suspensão de dirigir ou estar com a CNH cassada decorrente de crime de trânsito. Além disso, a pessoa também deve apresentar a original do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo no nome próprio ou no nome do proprietário (caso o aluno não seja dono do veículo), além da autorização para utilização da motocicleta. O aluno também não pode ter antecedentes criminais.



Veja o processo de inscrição



Para se inscrever, o condutor deve acessar o site do Detran, clicar em "Educação" e depois em "Escola Pública de Trânsito". Após essa etapa, clique em "Inscrições" e preencha o formulário. Posteriormente, o interessado receberá um número de protocolo, que deverá ser guardado, pois servirá como confirmação.



A inscrição deve ser confirmada no dia seguinte ao preenchimento do formulário, por meio do botão "Confirmação", na página inicial da EPT. Com a confirmação, a pessoa pode comparecer ao primeiro dia de aula com a cópia da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e um documento original.