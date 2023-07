Oito suspeitos morrem em operação policial na Bahia

Bahia - Oito homens foram mortos, neste domingo (30), durante uma operação policial na cidade de Itatim, localizada na Chapada Diamantina. De acordo com a Polícia Militar, os homens estavam armados na zona rural da cidade.



De acordo com informações publicadas pelo ''Correio 24 horas'', da Bahia, a ação foi realizada após militares da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Chapada receberem denúncias sobre a presença de um grupo armado e envolvido com o tráfico de drogas na região do Morro do Tigre.

Os policiais foram recebidos com tiros ao se aproximarem do local. Foi iniciado um confronto armado. Após o tiroteio, oito homens foram encontrados mortos. Segundo a PM, cinco deles possuíam mandados de prisão em aberto.

Após o confronto, os militares apreenderam nove armas de fogo, incluindo uma submetralhadora calibre 9mm, duas espingardas (uma calibre 12 e outra calibre .22), uma carabina calibre .38, três pistolas (duas calibre .380 e uma calibre 765) e dois revólveres calibre .38.

Além disso, foram encontradas 284 gramas de cocaína, 133 papelotes de cocaína e 50 gramas de maconha. Todo o material apreendido foi encaminhado à 12ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), onde a ocorrência foi registrada.

Violência em outro estado