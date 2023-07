Novas unidades da Fundação para a Infância e Adolescência são abertas no Rio

Rio - A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA-RJ), vinculada ao governo do estadual, vai abrir duas novas unidades de atendimento. Nesta segunda-feira (31), foi inaugurada uma em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Já no dia 7 de agosto, uma outra será aberta em Rio Bonito, na Região Metropolitana.



Em ambos os estabelecimentos, a FIA-RJ vai disponibilizar o Programa de Trabalho Protegido na Adolescência (PTPA), destinado ao público adolescente, e desenvolvido em parceria com a UERJ, que tem como um de seus principais objetivos inserir os alunos no mercado de trabalho. A unidade de Jacarepaguá contará com o Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Violência (NACA), e a de Rio Bonito com o SOS Crianças Desaparecidas.



Fernanda Lessa, presidente da FIA-RJ, celebrou a abertura destes novos pontos da Fundação. “Estamos muito felizes com a oportunidade de expandir os trabalhos desenvolvidos através dos programas da FIA-RJ em mais duas novas unidades. Nossas crianças e adolescentes da Zona Oeste e da região que abrange o município de Rio Bonito poderão ser acolhidas pelos programas, e isso é muito importante.”, disse.



Por meio do NACA, a FIA-RJ pode ajudar no atendimento de crianças e adolescentes em situação de violência, seja ela física, psicológica, por negligência, abandono ou até mesmo o abuso sexual no âmbito familiar.



O programa SOS Crianças Desaparecidas, implantado em 1996, promove ações voltadas à identificação e localização de crianças e adolescentes desaparecidos e sua reintegração à família, guardando seus direitos fundamentais de proteção, conforme sugere o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



“A FIA-RJ está em um momento de expansão e, além das ações que serão implementadas nas novas unidades através dos programas da Fundação, nossas equipes irão incentivar e articular redes locais, que fazem parte do Sistema de Garantia de Direitos das nossas crianças e adolescentes. Essas redes darão suporte nos desenvolvimentos dos trabalhos de acolhimento e prevenção de desaparecimentos temporários e violência intrafamiliar “, afirmou Luiz Henrique Oliveira, coordenador do programa SOS Crianças Desaparecidas.



A nova unidade na Zona Oeste vai funcionar na Estrada de Jacarepaguá, 5895, Anil, em Jacarepaguá. Em Rio Bonito, na Região Metropolitana, o setor funcionará na Rua João do Carmo, 15 , nos apartamentos 307 e 308, no Centro, Rio Bonito.