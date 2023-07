Postos de saúde recebem a população carioca no primeiro dia de reforço da bivalente

Rio - Começou, nesta segunda-feira (31), o primeiro dia da vacinação de reforço com a bivalente para pessoas a partir dos 12 anos. Jovens e adultos devem ter pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, registrada há 10 meses, para se imunizar com a nova aplicação. Mais de 230 centros de saúde recebem a população carioca.

Gerson Ferreira, 61, levou seu filho, Nicholas Ferreira, de 16 anos, para tomar o reforço da bivalente no Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, na Zona Sul. "Cabe aos pais mostrar para seus filhos a importância da vacinação e o bem que ela faz para a população. Historicamente, o Brasil é referência em campanhas, mas, recentemente, surgiram ideias de que as vacinas prejudicam. Precisamos voltar aos trilhos", disse o empresário.

Nesta nova fase de imunização, o reforço tem o objetivo de prevenir a população contra as novas variantes do coronavírus.

Aline Aprigio, 40, também acompanhou seu filho, Gabriel Corrêa, de 16 anos, na unidade de saúde. "Quero garantir a proteção do meu filho contra as variantes do coronavírus. Atualmente, a bivalente é a mais eficaz que temos. Torço para que os pais tragam os jovens para se vacinarem", completou.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), além das 237 unidades de vacinação, o Super Centro Carioca, em Botafogo, é referência e funciona em horário especial: de domingo a domingo, das 8h às 22h.

*Reportagem do estagiário Leonardo Marchetti, sob supervisão de Iuri Corsini