Quem mora na Zona Oeste é obrigado a enfrentar uma obra caríssima no mesmo trecho da Avenida Brasil há muitos anos, e realmente não aguentamos mais isso. Ela inferniza as vidas das pessoas que pegam um engarrafamento absurdo só pra ir num lugar relativamente perto. A prefeitura só sabe enrolar com uma coisa que já devia ter acabado e estar pronta.