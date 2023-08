Está cada vez mais difícil ter que transitar pelas ruas de Campo Grande. É evidente que não acontece manutenção com a frequência necessária. Está tudo quebrado e ninguém faz nada porque o bairro é negligenciado. Quando chove, então, nem se fala. Muitas pessoas precisam levar as crianças pra escola caminhando, mas as condições não ajudam nem um pouco.