Polícia Civil investiga

A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para esclarecer os fatos. A PM, por sua vez, informou que o comando determinou a instauração de um Inquérito Policial Militar (IPM) pela Corregedoria para investigar as circunstâncias da ação e que as imagens das Câmeras Operacionais (COP) serão analisadas no inquérito. "É importante informar que para casos como este, o procedimento ensinado em todas as escolas de formação é que seja montado um cerco tático, por meio do acionamento de viaturas, para que os policiais possam interceptar o veículo em fuga e realizar a abordagem policial", informou a corporação.

A PM ressaltou ainda que "não compactua com nenhum desvio de conduta ou cometimento de crimes por parte de seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos. Os policiais envolvidos foram afastados do serviço nas ruas e a instituição colabora com as investigações".