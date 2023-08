Colégio Pedro II lança concurso com mais de mil vagas para 6º ano e ensino médio

O Colégio Pedro II iniciará, na próxima quarta-feira (2), o processo seletivo de novos alunos para o ano letivo 2024 do Colégio Pedro II. Neste momento, são oferecidas mais de mil vagas para o 6º ano do fundamental e para a 1ª série do ensino médio regular, noturno e integrado. As inscrições vão de 2 a 31 de agosto e a taxa é de R$ 60.



6º ano do Ensino Fundamental



O CPII irá oferecer 322 vagas para o 6º ano do ensino fundamental, distribuídas entre os campi Centro, Engenho Novo II, Humaitá II, Realengo II, São Cristóvão II e Tijuca II.



Neste ano, o edital traz uma nova distribuição das vagas reservadas a candidatos com deficiência (PcD), que estudaram em escola pública (EP), que são pretos, pardos ou indígenas (PPI) ou que se enquadram nos critérios de cota social (CS). A proporção de vagas destinadas a cada modalidade leva em conta o perfil da população do estado do Rio de Janeiro segundo o Censo Demográfico IBGE 2010. No edital, é possível conferir a distribuição de vagas por modalidade (item 5).



Para os candidatos ao 6º ano, a seleção será por meio de provas objetivas de Português e Matemática e de Redação, aplicadas em 22 de outubro. Os conteúdos programáticos das provas de Português e Matemática estão disponíveis no Anexo II do edital.

Distribuição de vagas para o Ensino Fundamental Divulgação

Ensino Médio



Para o Ensino Médio, são 721 vagas distribuídas entre os cursos regular, noturno e integrado. Candidatos ao ensino médio integrado podem optar entre os cursos técnicos em Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Meio Ambiente e Instrumento Musical (modalidade Piano, Violão ou Flauta Transversal).



Do total de vagas oferecidas, 50% serão reservadas para candidatos que tenham cursado todos os anos do ensino fundamental (1º ao 9º anos) em escola da rede pública. Para este grupo de candidatos há ainda vagas reservadas de acordo com a renda familiar (Cota Social) e também para pretos, pardos e indígenas (PPI). Do total de vagas em cada campus também haverá reserva de vagas para candidatos com deficiência (PcD) física, visual, auditiva, intelectual ou com transtorno do espectro do autismo. Confira mais detalhes sobre a distribuição das vagas reservadas no edital (item 5).



Para os candidatos ao ensino médio regular e noturno, a seleção será por meio de provas objetivas de Português e Matemática e de Redação. Para os candidatos ao ensino médio integrado também será aplicada prova de conhecimentos específicos. Os candidatos ao ensino médio integrado em Instrumento Musical deverão prestar Teste de Habilidade Específica (THE), de caráter eliminatório, antes da prova objetiva e da Redação. O THE tem como finalidade verificar a capacidade do candidato de expressar-se musicalmente em situação de performance.



As provas serão aplicadas em 29 de outubro. Os conteúdos programáticos estão disponíveis no Anexo II do edital.

Distribuição de vagas para o Ensino Fundamental Divulgação

Como se inscrever?



As inscrições devem ser feitas pela página de concursos e seleções do CPII, de 2 a 31 de agosto.



Candidatos que não dispuserem de meios técnicos para realizar a inscrição poderão comparecer em quaisquer dos campi do CPII em que haja oferta de vagas, entre 14h e 16h, no período de 2 a 30 de agosto.



O candidato deve se inscrever na seleção desejada informando seu CPF e RG. Só é permitida uma inscrição por candidato, logo não é possível concorrer para mais de um campus ou curso, sendo válida a inscrição que tiver sido realizada por último.



Após realizar a inscrição, é necessário imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) e pagá-la até a data de vencimento presente no documento no Banco do Brasil. Caso seja necessário, a GRU poderá ser reimpressa durante todo o período de inscrição. A confirmação do pagamento será feita pelo banco ao final do período de inscrições.



Pedido de isenção



Podem solicitar isenção da taxa de inscrição, candidatos com baixa renda que atendam aos requisitos do edital (consultar todo o item 7 do edital). A solicitação de isenção da taxa deve ser feita entre 2 e 8 de agosto, informando os dados pessoais e o NIS do candidato. Candidatos que tenham o pedido de isenção negado poderão se inscrever na seleção pagando a taxa de inscrição até 31 de agosto.