Turma da Escola de Teatro Martins Pena oferece apresentações gratuitas no Centro do Rio

Rio - A Escola Técnica Estadual de Teatro (ETET) Martins Pena formou, em julho, mais uma turma. Como trabalho de conclusão de curso, a unidade promove, nos dias 2, 3, 4 e 5 de agosto, às 20h, apresentações gratuitas da peça musical "Cabaré Navalha - Uma Ópera de Vinténs", no Teatro Armando Costa, no Centro do Rio.



A apresentação, que tem duração de duas horas e serve como trabalho de conclusão de curso, é uma adaptação da peça Ópera dos 3 Vinténs", de Bertolt Brecht. O local das apresentações tem o formato de arena, quando público e atores ficam no mesmo ambiente e podem interagir.



“A peça é a conclusão do curso e todo semestre uma turma se forma. As novas turmas passarão três semestres aqui e no último período sempre tem a montagem de um espetáculo, com eles escolhendo uma peça. E dois meses e meio, a gente consegue montar o espetáculo de formatura, com a qualidade e competência que a Martins Pena sempre consegue produzir”, explica a professora de interpretação, Alessandra Carvalho.



Ao todo, 17 alunos compõem a turma formada, um recorde na Martins Pena. A admissão é feita através de um concurso público, em formato de Teste de Habilidade Específica (THE) e tem duração total de 1,6 mil horas distribuídas em dois anos, com aulas de segunda à sábado.



Uma das alunas, Sémada Rodrigues, 35 anos, começou a carreira artística com três anos e desde então se dedicou à arte. Em 2019, ingressou na Martins Pena. “O teatro e as artes dramáticas sempre estiveram envolvidos na minha vida. Quando resolvi entrar, consegui, pois o THE é suado, mas todas as deusas me ajudaram para eu estar aqui. Eu sonho em continuar vivendo das artes. Com o peso que vai ter no currículo por ser formada aqui, eu sei que possibilidades virão", afirmou.



Com grande histórico de atuação na cultura brasileira, a Martins Pena já recebeu e formou grandes artistas. Para Alessandra, os alunos devem se sentir orgulhosos com a conclusão do curso. “Eu sempre falo que para mim o mais importante é que eles tenham orgulho do que fizeram. Eu sou atriz e sei o quanto é ruim você fazer uma coisa do qual não se orgulha, que gostaria que ninguém visse. É a culminância desses dois anos de aprendizado com uma pandemia no meio, o que foi muito difícil. Que tenham prazer e se divirtam”, finalizou.