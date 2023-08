Construções irregulares são demolidas na comunidade da Rocinha

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) iniciou, na manhã desta terça-feira (1º), a demolição de 12 construções irregulares localizadas na região denominada Vila Verde, na comunidade da Rocinha, Zona Sul da cidade.



De acordo com a pasta, a construção dos acréscimos verticais foi feita de forma irregular e é ilegalizável, pois não teve nenhum acompanhamento técnico, apresentando vários vícios construtivos que podem vir a ocasionar o colapso da estrutura, trazendo riscos à vida dos ocupantes e dos moradores do entorno.



"Hoje a Prefeitura fez mais uma operação de demolição de construção irregular na Rocinha. São construções totalmente ilegais, absolutamente inseguras, que colocam em risco a vida dos moradores. Nós vamos continuar fazendo esse trabalho de prevenção e de combate a desordem, especialmente nessas áreas que sofrem com construções irregulares, a exemplo da Rocinha”, enfatiza o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

fotogaleria

Desde 2021, foram feitas mais de 2.600 demolições de construções irregulares em toda a cidade. Também participaram desta operação agentes da Secretaria Municipal de Conservação e a Companhia Municipal de Energia e Iluminação - Rioluz.