Policial penal aposentado é preso por matar a mulher em Itaipuaçu

Rio - Um policial penal aposentado foi preso, na noite desta segunda-feira (31), acusado de matar a tiros a companheira, em Itaipuaçu, Maricá, Região Metropolitana do Rio.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 12º BPM (Niterói) foram acionadas para checar a ocorrência. No local, os policiais encontraram Edna Aparecida da Silva, de 41 anos, baleada e já sem vida.



Aos policiais, Roberto Luiz Silva de Azevedo, de 73 anos, alegou que havia ingerido bebida alcoólica e durante uma discussão atirou contra Edna, de forma consciente.



A corporação informou que o agente foi preso em flagrante e uma pistola apreendida. A área foi isolada para realização da perícia. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói.

Segundo a Polícia Civil, o autor do crime foi preso em flagrante pelo crime de feminicídio. O caso foi enviado à Justiça.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária afirmou que repudia, veementemente, todo e qualquer ato de violência contra a mulher, tendo criado uma Sala de Atendimento à Mulher para servidoras vítimas de abuso. A Seap disse, ainda, que a corregedoria da pasta está acompanhando a investigação e vai apurar as responsabilidades do policial inativo.