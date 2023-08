Bombeiros usam helicóptero para resgatar mulher atropelada por moto na Barra da Tijuca

Rio - Uma mulher foi atropelada na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, e precisou ser resgatada por helicóptero, no fim da manhã desta terça-feira (1º). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Rafaela Ghelsond, de 29 anos, foi atingida por uma moto quando atravessava a via na altura do altura do Posto 6.

Os militares fizeram a remoção aérea devido à gravidade da vítima. Os militares foram acionados para o local às 9h34. O motociclista que atropelou Rafaela, Daniel Guimarães, 42, também precisou de atendimento, mas recusou a remoção para uma unidade médica.

Após deixar a Avenida Lúcio Costa, o helicóptero que levava a vítima seguiu até a Lagoa, onde ela foi levada em uma ambulância até o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.

Por conta do acidente, o trânsito ficou intenso na altura do Posto 6, com reflexos desde a Praia da Reserva. A orientação do Centro de Operações Rio aos motoristas até por volta das 11h era que preferissem seguir pela Avenida das Américas.