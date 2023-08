Homem morre após ser atingido por linha chilena na Linha Amarela

Rio - Um motociclista morreu depois de ser atingido por uma linha chilena, na tarde desta terça-feira (1º), na Linha Amarela, altura do bairro de Água Santa, Zona Norte do Rio. Uma mulher, que estava na garupa da moto, também ficou ferida.

O acidente aconteceu no sentido Fundão da via. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel do Méier foram acionados para o local por volta das 17h05. Os militares confirmaram a morte de Fabrício Barros, de 25 anos.

A Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, informou que atuou prontamente no socorro do motociclista, mas a vítima não resistiu ao ferimento e veio a óbito ainda no local. Além dele, uma mulher que estava na garupa também ficou ferida, recebeu atendimento adequado e foi liberada no local.

A empresa ainda destacou que o trânsito é lento na região devido ao acidente. Além dos bombeiros, policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e policiais civis foram ao local. A ocorrência foi registrada na 26ª DP (Todos os Santos).

O corpo de Fabrício foi encaminhado na noite desta terça-feira (1º) ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio.