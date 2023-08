Pedro II seleciona novos alunos

O Colégio Pedro II inicia hoje o processo seletivo de novos alunos para o ano letivo de 2024. São oferecidas mais de mil vagas para o 6º ano do ensino fundamental e para a 1ª série do ensino médio regular, noturno e integrado. As inscrições vão de 2 a 31 de agosto e a taxa custa R$ 60.

Para o 6º ano, são 322 vagas nas unidades Centro, Engenho Novo II, Humaitá II, Realengo II, São Cristóvão II e Tijuca II. O edital traz vagas reservadas a candidatos com deficiência (PcD), egressos de escola pública, pretos, pardos, indígenas ou que se enquadram nos critérios de cota social.

Para o 6º ano, a seleção será por meio de provas objetivas de Português e Matemática e Redação, em 22 de outubro. Para o Ensino Médio, são 721 vagas distribuídas entre os cursos regular, noturno e integrado. Candidatos ao integrado podem optar entre os cursos técnicos em Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Meio Ambiente e Instrumento Musical (modalidades Piano, Violão ou Flauta Transversal).

Do total de vagas, 50% são reservadas a quem cursou todo o ensino fundamental em escola pública. Para este grupo há ainda vagas reservadas de acordo com a renda familiar (cota social) e também para pretos, pardos e indígenas.

Para os candidatos ao ensino médio regular e noturno, a seleção será por meio de provas objetivas de Português e Matemática e Redação. Para o integrado também haverá prova de conhecimentos específicos.

Essas provas serão aplicadas em 29 de outubro. Os conteúdos programáticos estão no edital. As inscrições devem ser feitas no site dhui.cp2.g12.br.