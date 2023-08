SANTO DO DIA

Santo Eusébio de Verselli foi um bispo e santo italiano do século IV. Ele nasceu por volta de 283 em Sardenha, uma ilha no Mediterrâneo. Eusébio se destacou desde cedo por sua inteligência e piedade, o que o levou a uma vida dedicada ao serviço de Deus. Após sua ordenação sacerdotal, Eusébio foi nomeado bispo de Vercelli, no norte da Itália, em 345. Ele se tornou conhecido por sua defesa da ortodoxia cristã e por sua luta contra as heresias, especialmente o arianismo, que negava a divindade de Jesus Cristo. Eusébio defendeu firmemente a doutrina da Santíssima Trindade e a divindade de Jesus.