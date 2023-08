No Largo da Abolição, o trânsito parece estar constantemente ruim porque os caminhões do sacolão descarregam sem limites de horário em plena Avenida Dom Hélder Câmara. Isso tudo acontece com a total conivência das autoridades de trânsito enquanto a população faz papel de palhaça. É um absurdo que estejam atrapalhando tanto e ninguém faça nada.