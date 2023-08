Começa primeira fase de recadastramento do Bilhete Único Intermunicipal

Rio - Rio - Teve início nesta quarta-feira (2) o prazo para o recadastramento geral de usuários do Bilhete Único Intermunicipal (BUI) para nascidos em janeiro, fevereiro e março, que terão até o dia 31 de agosto para realizaram o pedido.

A medida está sendo realizada após uma determinação da Justiça, que fixou em R$ 3.205,20 o limite de renda para ter direito ao benefício . A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram) e a Riocard Mais estabeleceram um planejamento para que todos que dispõem do BUI, e fizeram autodeclaração anteriormente, possam fazer a atualização de forma escalonada e on-line, sem precisar se deslocar até postos de atendimento.Quem não fizer, perde os benefícios do Tarifa Social - que garante passagem de R$ 5 na SuperVia e no MetrôRio - e do BUI, que permite 2 viagens entre cidades diferentes a R$ 8,55.A atualização para quem utiliza o Vale-Transporte fornecido pelas empresas será realizada automaticamente. Para estes usuários, não há necessidade de nenhuma ação. Já para quem fez a autodeclaração, será obrigatório atualizar a informação sobre a renda, o que vai ocorrer em fases, de acordo com o mês de aniversário do usuário.A mudança no teto salarial do BUI atende a uma decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio, que considerou inconstitucional a Lei Estadual que ampliou o BUI para quem ganha até R$ 7.507,49 (teto do benefício do INSS). A mudança garante que os recursos públicos que financiam o BUI possam ser destinados ao grupo mais vulnerável dos beneficiários.A atualização do cadastro pode ser concluída com apenas três passos, já que os beneficiários do BUI já estão inseridos no sistema Riocard Mais e o cartão de transporte é associado ao número de CPF. O passageiro deve atualizar apenas a informação da sua renda de acordo com o novo limite estabelecido. Não será preciso apresentar novos documentos, uma vez que cada cliente deverá informar dados que já o identificam no sistema Riocard Mais.1) Site Rio Bilhete ÚnicoAcesse o link , preencha os dados solicitados (Primeiro nome, CPF e número do cartão) e toque em “Entrar”. Na opção “Renda Bruta”, clique na opção de acordo com a sua renda. Marque o Termo de Responsabilidade e finalize em “Cadastrar”.2) Aplicativo Riocard Mais (para clientes com sistema operacional Android e IOS)Ao abrir o aplicativo, procure e clique no botão “Declaração de Renda” e siga os passos indicados. Mas atenção: a opção só estará disponível para os clientes que precisam realizar a autodeclaração dentro do prazo estabelecido para a atualização do cadastro do BUI.3) Whatsapp com o assistente virtual Tomais (2127-4000)Nas opções do menu, escolha a opção 4 (Tarifas e Benefícios). Em seguida, digite a alternativa 1 (Bilhete Único Intermunicipal) e depois a opção 3 (Fazer a declaração). Acesse o link, preencha os dados solicitados (Primeiro nome, CPF e número do cartão) e toque em “Entrar”. Na opção “Renda Bruta”, clique na opção de acordo com a sua renda. Marque o Termo de Responsabilidade. Finalize em “Cadastrar”.4) E-mail enviado pela Riocard MaisA Riocard Mais enviará aos clientes com e-mail cadastrado um comunicado para realizar a autodeclaração de renda. Fique atento ao remetente do e-mail (noreply@riocardmais.com.br).A atualização cadastral será dividida, inicialmente, em quatro fases, de acordo com o mês de nascimento dos clientes. Cada etapa corresponderá aos nascidos no trimestre, garantindo que a sua realização transcorra de forma organizada. O atendimento será monitorado diariamente, e as fases poderão ser antecipadas de acordo com a atualização das declarações de renda dos beneficiários do BUI:Fase 1 (2/8 a 31/8): nascidos em janeiro, fevereiro e março (1º trimestre)Fase 2 (1º/9 a 30/09): nascidos em abril, maio e junho (2º trimestre)Fase 3 (2/10 a 31/10): nascidos em julho, agosto e setembro (3º trimestre)Fase 4 (1º/11 a 30/11): nascidos em outubro, novembro e dezembro (4º trimestre)É importante ressaltar que a atualização de renda é obrigatória para todos os passageiros beneficiados pelo Bilhete Único Intermunicipal que fizeram a autodeclaração.Os passageiros que têm o BUI associado ao cartão Vale-Transporte e estão com a renda acima do teto de R$ 3.205,20 terão o benefício desabilitado, gradativamente, a partir desta quarta. A ação levará em conta a última informação de renda declarada para a solicitação do benefício do BUI.