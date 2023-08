Saúde de Meriti disponibiliza atendimentos médicos pelo canal especializado

A Prefeitura de São João de Meriti, através da Secretaria de Saúde, disponibiliza para o cidadão meritiense, a solicitação de atendimentos médicos através do novo canal da pasta. Dois números de contato estão disponíveis para atender as solicitações dos moradores.



A pasta frisa que, apenas as especialidades de Clínico Geral, Ginecologia e Pediatria podem ser agendadas sem a necessidade de encaminhamento médico. Para a soliciação de marcação de consulta de qualquer outra especialiadde, no momento do pedido, é necessário o envio do encaminhamento.



Para a marcação de uma especialidade médica, acesse o canal pelo whatsapp e informe os dados necessários; a solicitação de consulta é registrada no sistema; a Central de Regulação determina a data e a Unidade de Saúde mais próxima para a realização do agendamento; por fim, o paciente recebe a confirmação do seu agendamento pelo WhatsApp, nos números: (21) 99510-0518 e (21) 99511-7268.



A pasta recomenda que o morador consulte através do canal, quais são as especialidades médicas de postos de saúde atendido pelo sistema de marcação de consultas via whatsapp.