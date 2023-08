Homem assassinado a tiros na Baixada é enterrado

Rio - Ramon Henrique Durães Lima, de 37 anos, morto a tiros em Queimados , foi enterrado, na tarde desta quarta-feira (02), às 16h, no Cemitério de Queimados, na Baixada Fluminense. Familiares e amigos lamentaram a morte do comerciante nas redes sociais.

"Passei parte do dia tentando digerir o que aconteceu com uma pessoa que não fazia mal a ninguém, apenas trabalhava, seguia para igreja e emitia suas opiniões políticas. Que possamos ir do luto à luta e pedir justiça, seja a motivação que for, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Descanse em paz Ramon e que a justiça seja feita o mais rápido possível!", escreveu um amigo.

"Meus sentimentos a todos vocês meus amigos e familiares, porque a família do Ramon era como se fosse minha família. A todos da família Durães meus sentimentos e a minha dor profunda de saber dessa notícia terrível, que o Espírito Santo console seus corações", lamentou outro.

Ramon era ativista político na cidade de Queimados e já havia sido candidato a vereador no ano de 2020. Apesar da derrota nas urnas, ele seguiu trabalhando no meio, além de ser dono de um deposito de bebidas.

Na tarde desta terça-feira (02), o comerciante foi morto a tiros dentro da próprio comércio, na Rua Camilo Cristofano, no bairro Fanchen. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Agentes do 24º BPM (Queimados) foram acionados para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo e, no local, eles encontraram a vítima, já sem vida, no interior do próprio estabelecimento comercial.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foram acionados e realizaram a perícia no local. Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer o caso.