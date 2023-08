Faetec CVT de Mesquita está com inscrições abertas para cursos gratuitos

A Faetec de Mesquita (Centro Vocacional Tecnológico) oferece cursos gratuitos do polo integrado Eng. Pedro Rangel. Todos cursos disponibilizados possuem pré-requisitos específicos para cada um.



As matrículas vão até dia 10 de agosto e devem ser realizadas na Av. Getúlio de Moura, 1282, em Edson Passos. Horário de funcionamento, segunda a sexta, das 9h às 19h.



Documentos: identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade, certidão de nascimento ou casamento e uma foto 3x4.



O polo Integrado-Tecnológico Engenheiro Pedro Rangel, pioneiro na cidade, engloba atividades esportivas gratuitas para toda a população: aerobox, judô, muay thai e futsal estão entre as modalidades, além de ginástica para a terceira idade.

Cursos

Inglês iniciante – ter, no mínimo, 15 anos de idade e ensino fundamental II (anos finais) incompleto.



Excel avançado com VBA - ter, no mínimo, 16 anos de idade, ensino fundamental II (anos finais) incompleto, ter concluído com êxito o curso de Operador de Computador ou equivalente.



Encanador instalador predial - ter, no mínimo, 18 anos de idade e ensino fundamental I (anos finais) completo.