Santa Lídia foi uma mulher mencionada no Novo Testamento da Bíblia. Ela é lembrada como a primeira convertida ao cristianismo na Europa através da pregação do apóstolo Paulo. Lídia era uma comerciante de púrpura e provavelmente de origem asiática, da cidade de Tiatira, na atual Turquia. Sua história destaca o papel importante das mulheres na propagação na comunidade cristã, e nos convida a refletir sobre a importância de ouvir a Palavra de Deus com o coração aberto.