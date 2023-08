Tomavam apartamentos

Fiel da Penha e Do Leme eram réus num processo com outras 29 pessoas que participavam de esquema de roubos, agressões e extorsões contra moradores do Quitungo e da Guaporé, em Brás de Pina. O Ministério Público diz que Do Leme seria um dos responsáveis por invasão num conjunto, em 14 de novembro de 2022, com a finalidade de tomar os apartamentos com uso de violência.

Na mira de armas, moradores foram ameaçados e obrigados a pagar uma taxa, a título de 'aluguel', diretamente a uma associação de moradores, também dominada pelo grupo. Quem não quisesse pagar deveria entregar a chave do imóvel na boca de fumo.

Fiel ainda acumulava outros cinco mandados de prisão. O primeiro de 2019. A organização criminosa responsável por extorsões contra moradores, da qual ambos faziam parte, foi alvo de uma operação da Polícia Civil no início de julho. Oito suspeitos foram presos e dois menores, apreendidos.