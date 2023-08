Dez suspeitos mortos em ação na Penha

Os traficantes Carlos Alberto Marques Toledo, o Fiel da Penha, e Cláudio Henrique da Silva Brandão, o Do Leme, estão entre os dez mortos ontem numa operação das polícias Civil e Militar no Complexo da Penha. Eles integram a quadrilha de Thiago do Nascimento Mendes, o Belão, que comanda extorsões contra moradores no Quitungo.

Fiel e Do Leme estavam no grupo que entrou em confronto com os policiais. Além deles, outros oito suspeitos não resistiram. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, 14 feridos foram levados para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas só três permaneceram internados. Um PM, também baleado, foi transferido do HGV para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio. A corporação informou que o seu quadro de saúde era estável.

As outras 10 pessoas baleadas já chegaram sem vida ao hospital na Penha, incluindo Fiel e Do Leme. Todos seriam suspeitos, de acordo com a PM. A operação ainda resultou na apreensão de sete fuzis, munições e granadas. Barricadas também foram retiradas.

A ação tinha o objetivo localizar e prender integrantes do Comando Vermelho (CV), que domina a região, após um monitoramento do Setor de Inteligência da Polícia Civil ter indicado que ocorreria uma reunião de lideranças da facção no complexo.

Por conta da intensa troca de tiros, a Secretaria Municipal de Educação (SME) informou que 16 unidades escolares foram impactadas na região, afetando 3.220 alunos.