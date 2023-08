Polícia Civil prende cinco integrantes de quadrilha que aplicava golpe do empréstimo consignado

Rio - Cinco pessoas envolvidas no golpe do empréstimo consignado foram presas, nesta quarta-feira (02), em Itaipuaçu, em Maricá, região do Rio.

Policiais da 82ª DP (Maricá) localizaram os dois homens e as três mulheres em uma casa alugada onde funcionava uma central de atendimento. Segundo as investigações, a quadrilha utilizava um aplicativo para enganar as vítimas.



Com os golpistas, foram encontrados e apreendidos 34 aparelhos celulares, três cadernos com anotações, diversos chips de telefones e computadores.

O grupo foi conduzido para a 82ª DP (Maricá) e autuado em flagrante por organização criminosa.