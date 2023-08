Criminoso conhecido como 'Gordinho' é preso com duas réplicas de arma em Maricá

Rio - Policiais da 82ª DP (Maricá) prenderam, nesta quinta-feira (3), o criminoso Yago Simões Machado, de 31 anos, conhecido como “Gordinho”, em Maricá, Região Metropolitana do Rio. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo. Duas réplicas de armas também foram localizadas.



O homem vinha sendo monitorado pelo setor de inteligência da unidade, e foi localizado no bairro Jardim Atlântico Central, no distrito de Itaipuaçu.



Com ele, também foram localizados uma réplica de fuzil e outra de pistola, uma algema e um celular.



Yago foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde cumprirá 5 anos e 4 meses de reclusão.