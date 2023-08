Operação demole seis construções irregulares na Zona Oeste

Rio - Uma operação realizada, nesta quinta-feira (03), pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e a Subprefeitura da Zona Oeste demoliu seis construções irregulares na Estrada do Cabuçu, próximo ao Prezunic, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

Durante a operação, os agentes flagraram ligações clandestinas, sendo seis pontos irregulares de energia elétrica e um de água. Também foram retirados aproximadamente sete toneladas de entulho e lixo pela Comlurb.

Entre estruturas erguidas na calçada retiradas havia quiosques, peixaria, banca de jornal, foodtruck e até um depósito de bebidas na calçada, impedindo o trânsito de pedestres.



De acordo com a secretaria, o espaço público não pode ser ocupado de forma irregular e as operações visam manter o ordenamento da cidade e trazer de volta os espaços que foram loteados ilegalmente.



“Essas estruturas clandestinas foram retiradas e a calçada devolvida para a população. Essa operação é permanente e vamos continuar atuando em toda a cidade”, afirma o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



“As pessoas precisam entender que não dá para construir ou montar algo em espaço público sem autorização. Calçada existe para as pessoas transitarem. A Praça existe para o lazer e ponto. Não podemos banalizar algo que é errado e causa transtornos à cidade e à população, disse o subprefeito da Zona Oeste, Diogo Borba.



Também participaram desta operação agentes da Guarda Municipal, Secretaria Municipal de Conservação, Comlurb, RioLuz, Light, Polícia Militar e Zona Oeste Mais.