Resende empata com o Americano na última rodada da Série A2

O Resende não tinha mais chance , mas apenas para cumprir tabela, jogou nesta quarta-feira (2) contra o Americado pela Série A2, a segunda divisão do Campeonato Carioca. O jogo, realizado no Estádio do Trabalhador, terminou em 1 a 1. A partida era válida pela última e decisiva rodada.O Americano abriu o placar no primeiro tempo com Léo Itaperuna. Na segunda etapa, o meia Brendon empatou o jogo. Com 12 times, o Gigante do Vale terminou a competição na sétima posição. O Americano ficou de fora do G4, com 19 pontos.Em 2024, o Resende permanece na Série A2. O próximo torneio a ser disputado pelo time é a Copa Rio, que terá início no fim de agosto.