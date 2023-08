São João Maria Vianney foi um sacerdote francês do século XIX e é considerado o padroeiro dos párocos e dos confessores. Ele nasceu em 8 de maio de 1786, em Dardilly, na França, e desde criança mostrou grande piedade e amor a Deus. João Vianney enfrentou desafios significativos em seus estudos para o sacerdócio, principalmente devido às suas dificuldades acadêmicas. No entanto, com determinação e a graça de Deus, ele finalmente foi ordenado sacerdote em 1815.