Mais de 70 tiros numa residência cheia de inocentes

No dia da tragédia, João Pedro estava jogando videogame com mais cinco amigos na casa do tio, no Complexo do Salgueiro, quando, segundo testemunhas, os policiais civis entraram atirando. O adolescente foi atingido por um disparo de fuzil na barriga e foi socorrido em um helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos.

Na ocasião, o seu corpo chegou a ficar desaparecido, sendo encontrado somente horas depois pela família no Instituto Médico Legal (IML). Investigações apontaram ainda que a casa do tio do jovem, onde ele estava quando foi baleado, ficou com mais de 70 marcas de tiros em paredes e janelas.