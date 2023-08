Em busca de respostas no Turano

A Polícia Civil fez ontem uma reprodução simulada da morte da aposentada Severina da Silva Nunes, baleada num bar no Morro do Turano, no Rio Comprido, em 15 de junho. Késsia da Silva, grávida de oito meses, ficou ferida.

O objetivo é descobrir de onde partiu o tiro que atingiu as duas. Policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), PMs e moradores participaram da simulação.

Em depoimento, testemunhas que presenciaram a morte de Severina disseram que só PMs fizeram os disparos e que não houve confronto. Já os policiais dizem que foram atacados.