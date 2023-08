Gostaria de fazer uma reclamação da empresa União com relação ao ônibus para o Parque Capivari, em Duque de Caxias. A quantidade de ônibus em circulação é absurdamente baixa, os intervalos são de uma hora e meia, e isso quando tem, porque várias vezes os ônibus velhos quebram no meio do caminho. Desrespeito com o trabalhador de um bairro abandonado.