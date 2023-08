Jovem morto em Caxias enviou áudio a amigo: 'Estou desamparado'

Rio - O jovem Marcelo Souza da Silva , 24, recém-formado em Direito, enviou um áudio pedindo ajuda antes de morrer. Ele foi encontrado morto em uma área de mata em Caxias na madrugada de 26 de julho. A troca de mensagens foi a última de seu aplicativo de mensagens. No material, Marcelo afirma ao amigo de Belford Roxo que estava desamparado. A informação foi revelada pelo programa "Bom dia Rio" da TV Globo.

"Tem algum bar aí perto da sua casa? (...) Me atende, por favor. Eu tô desamparado", afirma. O amigo respondeu e enviou seu endereço: "Quer dormir aqui? Mano? Tá bem?". A mensagem foi recebida no aparelho de Marcelo 0h30 e não obteve mais resposta.

O corpo do jovem foi encontrado com sinais de espancamento na cabeça. Desde então, a família tenta entender o que aconteceu. O pai, Marcelo Silveira refez passos do filho, que havia avisado que iria sair para beber. A polícia encontrou uma testemunha em um bar que afirmou que o jovem entrou com três homens em um carro preto naquela noite de terça-feira.

O telefone da vítima foi rastreado e foi constatado que Marcelo esteve em uma região de mata considerada perigosa em Belford Roxo, na esquina das ruas Diógenes e Esopo. O ponto fica a cerca de oito minutos do endereço do amigo que Marcelo pediu ajuda.

Disque Denúncia divulgou um cartaz , mas até esta sexta-feira (4) não recebeu nenhuma informação sobre o caso, segundo a assessoria de imprensa.

Relembre o caso

A vítima foi encontrada morta na manhã do dia 26, no bairro Pilar, em Duque de Caxias, depois de sofrer um sequestro, na noite do dia anterior, quando saiu com amigos. De acordo com o pai, o advogado Marcelo Silveira, eles conversaram por telefone pouco antes do crime, quando ele pediu ao filho que voltasse para casa, por conta do trabalho na manhã seguinte, mas o jovem pediu para que não se preocupasse.

Cerca de uma hora depois, a mãe do menino ligou para o pai para informá-lo de que o jovem havia sido sequestrado e que os criminosos o obrigaram a pedir R$ 30 mil de resgate, que deveriam ser entregues em um ponto da Rodovia Washington Luiz (BR-040), ainda em Duque de Caxias, mas ninguém apareceu.

Os familiares conseguiram rastrear o celular de Marcelo, que passou pelos bairros de Pilar, em Caxias, e Lote XV, em Belford Roxo, também na Baixada Fluminense. O último contato do jovem aconteceu por volta de 0h, com um amigo que o chamou para dormir em sua casa, mas ele não chegou ao local.

Aos parentes, que disseram não conhecer o rapaz, ele disse que tinha sido informado por outra amiga que "o pior" havia acontecido com a vítima.

O corpo de Marcelo foi encontrado em uma mata, próximo ao Monte Cidade dos Meninos e o caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que realiza diligências para esclarecer os fatos e identificar os criminosos envolvidos. O jovem havia feito a última prova da OAB, tinha começado a trabalhar com o pai há duas semanas e se mostrava empolgado, segundo o advogado.



Quem tiver informações sobre os assassinos de Marcelo podem denunciar, de forma anônima, ao Disque Denúncia através da Central de atendimento (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177, do WhatsApp Anonimizado (021) – 2253-1177 e do Aplicativo Disque Denúncia RJ.