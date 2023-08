Prisão de quatro suspeitos por atentado a tiros e de apologia ao nazismo é convertida em preventiva pela Justiça do Rio

Rio - A juíza Rachel Assad, da 28ª Vara Criminal, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva dos quatro suspeitos de cometer um atentado a tiros em um bar no Méier, na Zona Norte do Rio. Além disso, o grupo é investigado por envolvimento com grupos de ideologia nazista.



Segundo as investigações, o motoclube Satans foi responsável por ter feito, pelo menos, dez disparos contra um bar no Méier, em maio deste ano, e a distrital descobriu que eles se organizavam para cometer crimes e ostentavam em seus coletes insígnias nazistas, como forma de intimidar as pessoas, que tinham medo de denunciá-los. Entre os símbolos, o SS em referência Schutzstaffel, o Esquadrão de Proteção de Adolf Hitler e os dirigentes do Partido Nazista, fundado em 1925.



Na ocasião, Alexander Leôncio Barbosa e Rodrigo Espinosa Perello foram presos em flagrantes após serem vistos ao lado do veículo usado no crime. Segundo eles, o carro seria levado para a sede do motoclube. Durante a abordagem, uma arma e dois canivetes foram localizados.



Os policiais foram até o endereço do clube, indicado pela dupla presa, e encontrou diversos símbolos supremassistas, além de drogas. Philipe Ferreira Ferro de Lima, que já foi preso por racismo, e Rafael Ferreira Santos estavam no clube, e também foram presos.



Após a prisão, os homens são investigados por nove crimes: adulteração de sinal identificador de veículo automotor; tráfico de drogas e condutas afins; crimes resultante de preconceito de raça ou de cor; promoção, constituição, financiamento ou integração de organização criminosa; crimes da lei sobre o sistema nacional de armas ; porte ilegal de arma de fogo de uso permitido; posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e outros; organização criminosa; organização paramilitar / milícia privada / grupo ou esquadrão