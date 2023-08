Filha de fisiculturista morto em incêndio no Anil segue em estado grave

Rio - A filha do fisiculturista Hugo Sérgio, de 6 anos, que ficou ferida no incêndio do apartamento onde a família morava , segue internada em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, nesta sexta-feira (4). A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).A menina teve 30% do corpo queimado pelas chamas que atingiram o imóvel no Anil, Zona Oeste da cidade, na última sexta-feira (29). Segundo informações passadas por testemunhas, a criança teria sido retirada do apartamento pelo próprio pai , que morreu enquanto tentava retirar a cachorrinha da família.

A mãe da menina Larissa Silveira, de 27 anos, esposa de Hugo também teria sido salva pelo personal trainer. Ela chegou a dar entrada no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, mas recusou atendimento.

Nesta quinta-feira (3), moradores do prédio e a síndica do edifício estavam previstos para prestar depoimento.O imóvel onde o casal vivia com a filha ficava no 10º andar de umas das torres do Condomínio Caminhos da Barra, na Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão. O Corpo de Bombeiros do Quartel da Barra da Tijuca foi acionado por volta das 4h51. O personal trainer e atleta de fisiculturismo Hugo Sérgio morreu no local.Uma câmera de segurança instalada no corredor do apartamento mostrou o momento em que a fumaça preta se espalha pelo andar. Larissa aparece correndo em direção ao elevador para escapar do incêndio. No entanto, a câmera é coberta pela fumaça e não é possível afirmar se a moça retornou ao apartamento.