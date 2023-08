Preso em mansão no Recreio após delação

Maxwell foi preso no no último dia 24 de julho, em sua mansão no Recreio dos Bandeirantes, durante a Operação Élpis, primeira fase da investigação sobre as mortes de Marielle e Anderson, conduzidas pela PF e pelo MPRJ.

Suel foi apontado como cúmplice do ex-sargento Ronnie Lessa por Élcio de Queiroz. Ele participou de vigílias contra Marielle antes do assassinato e foi o responsável por levar o Cobalt usado no crime para um desmanche.

Suel sabia da logística do assassinato e há indícios de sua participação no planejamento do crime desde agosto de 2017. O ex-bombeiro ainda teria auxiliado na troca de placas dos veículos antes do crime. Ele seria o motorista do assassinato em outra ocasião, mas a emboscada não ocorreu, pois o carro enguiçou.