Pessoas desconhecidas estão invadindo o Ciep Rubem Braga, na Estrada do Taquaral, 111, em Senador Camará, e fazendo festas no local durante toda a madrugada. Peço que o policiamento seja reforçado na área e a fiscalização aumente. Ninguém está aguentando dormir com tanto barulho. Não preciso nem falar que se trata de uma escola e não de uma casa de festas!