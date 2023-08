Aparelho de musculação cai sobre ombros de aluno em academia

Um aparelho de musculação desabou sobre os ombros de um aluno que descansava sentado sobre a base do aparelho em uma academia de Juazeiro do Norte, no Ceará, nesta sexta-feira, 4.

Imagens registradas por câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento do acidente. No vídeo, o aluno aparece sentado sobre a base de um aparelho, quando poucos segundos depois, o equipamento desaba sobre ele, que fica aparentemente imóvel, sem os movimentos de braços e pernas.

Em seguida, a vítima é socorrida por outros três homens. Ele foi encaminhado para o Hospital Santo Antônio e ainda não há informações sobre o estado de saúde.

Em nota, a academia afirma que o acidente não foi provocado por falta de manutenção no equipamento, por se tratar de um aparelho novo. A empresa alega que a máquina despencou após o aluno não fazer o travamento correto do equipamento.

"O aparelho em questão se encontrava em perfeito estado de funcionamento, visto que a máquina foi adquirida há menos de 60 dias. Salientamos que são efetuadas manutenções periódicas em todos os maquinários. Houve pronto atendimento de nossa equipe, que é capacitada para agir nessas emergências", diz a nota.