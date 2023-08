Justiça decreta novas prisões para Ronnie Lessa e Suel por esquema de gatonet

Segundo as investigações, a organização criminosa explorou, pelo menos, entre 2018 até 2023, a instalação de TV a cabo e internet clandestina nos bairros de Rocha Miranda, Colégio, Coelho Neto e Honório Gurgel, na Zona Norte.

Segundo a denúncia, Suel é apontado como o líder do esquema e estaria a frente da empresa ao lado de Lessa. O ex-bombeiro exercia o comando da organização criminosa e recebia as parcelas mais altas dos valores obtidos por meio dos serviços.

As investigações apontam que Ronnie Lessa atuava na parte financeira, além de controlar os bairros nos quais a organização criminosa agia através de sua reputação "de pessoa perigosa e matador profissional".

Manguaça exercia o papel de gerência no esquema de gatonet. Ele executava as tarefas relacionadas aos pagantes, como atendimento, cobrança e recolhimento.



O filho de Suel atuava na administração da empresa. Ele repassava ordens aos subordinados e diligenciava o recebimento do dinheiro recolhido dos moradores.

De acordo com a denúncia, inicialmente, Sandro era o responsável técnico pela execução do GatoNet. Ele prestava contas a Welington e ao próprio Suel. Após as investigações em relação ao envolvimento do ex-bombeiro e Ronnie nos homicídios de Marielle e Anderson, Sandro passou a operar o esquema, de forma terceirizada, por meio da empresa Tecsat.

Ainda segundo a denúncia do MPRJ, no nome da mulher de Suel, Aline Siqueira de Oliveira, consta o automóvel Land Rover Discovery Sport, cujo valor é R$ 213 mil. A Justiça pediu o sequestro do veículo já que, de acordo com as investigações, o bem foi adquirido com o uso dos recursos ilícitos dos serviços de gatonet. Segundo a denúncia, tanto Aline, quanto Suel não apresentam fonte de renda lícita declarada, compatível com a grande movimentação financeira, como a compra do veículo.A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizaram, nesta sexta-feira (4), uma