Madrugada em Brás de Pina tem troca de tiros e homem preso com fuzil

Rio - A madrugada deste sábado (5) não foi tranquila em todos os lugares da cidade. Na comunidade Cinco Bocas, em Brás de Pina, Zona Norte da capital, os moradores foram acordados aos sons de tiros. Segundo a Polícia Militar (PM), agentes foram atacados durante um patrulhamento que estava sendo realizado na região e precisaram revidar.O conflito aconteceu entre policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e traficantes de uma facção que atua na área. Após o confronto, um homem foi preso e, com ele, foi apreendido um fuzil calibre 762. O suspeito não teve a identidade revelada. A ocorrência foi encaminhada à 22ª DP.A comunidade das Cinco Bocas é uma das favelas que integram o Complexo de Israel, que é comandado pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão. O bando do criminoso, segundo relataram moradores em março deste ano, estariam expandido as barreiras da comunidade para ruas onde antes não havia alcance do tráfico.Operações e conflitos na região têm sido constantes há diversos meses. Na última quarta-feira (2), durante operação da PM na comunidade, dois suspeitos foram mortos em confronto. A favela já foi dominada pelo Comando Vermelho (CV), e passou para o domínio do TCP, em 2020. As disputas territoriais entre facções rivais seguem acontecendo.