Polícia prende pastor evangélico por estupro de vulnerável na Baixada Fluminense

Rio - Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Belford Roxo prenderam, nesta sexta-feira (4), no bairro Nova Aurora, um pastor evangélico por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos.

De acordo com as investigações, Jesse de Oliveira Cardoso, de 47 anos, usava o pretexto de que Deus o estaria autorizando a tocar no corpo da menina, que frequentava a igreja.



Segundo a polícia, os abusos aconteciam no interior do gabinete pastoral. A corporação afirmou, ainda, que o pastor ameaçava a vítima. "Durante toda a violência sexual , ele utilizava ameaças de que mataria a mãe e o irmão dela, ela tinha muito medo", explicou a delegada Ana Carla Rodrigues Moura Nepomuceno, titular da Deam de Belford Roxo.



O pastor responde também a inquéritos de violência sexual mediante a fraude. De acordo com delegada titular, o pastor passou azeite no corpo de uma das vítimas, que tinha câncer, alegando que aquilo era a cura para a doença. "A todo momento, ele utilizava fraude para que as vítimas consentissem a prática dos atos sexuais. Ele satisfazia seu desejo sexual aproveitando-se dessas jovens", ressaltou a delegada.

Após as formalidades legais, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.