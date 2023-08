Os moradores da Rua das Paineiras, em Miguel Pereira, no Sul do estado, estão pedindo à prefeitura que retire um gigantesco bambuzal que está ocupando toda a rua, pois quando venta ele cai sobre a fiação e deixa a cidade sem luz, telefone e internet. Isso afeta a população de diversas formas e até pacientes de hospital já morreram com o desligamento dos equipamentos.