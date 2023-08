A UPA de Bangu pode até fazer reformas na estrutura, mas nada muda por dentro. Os atendimentos são péssimos, os médicos parecem estar com pressa pra ir embora e sequer escutam as queixas dos pacientes. Além disso, são grosseiros com os enfermeiros. Muitas vezes você chega pra ser atendido e não consegue porque falta algum equipamento muito básico.