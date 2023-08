Tuiuti apresenta samba

Foi uma noite épica! O retorno do 'Encontro no Paraíso' teve como ponto alto a apresentação do samba-enredo da Paraíso do Tuiuti para o Carnaval 2024, que demonstrou ser uma obra já abraçada pela comunidade, que mesmo com o pouco contato, vibrou bastante com o hino desenvolvido para o próximo desfile da Azul e Amarela de São Cristóvão.

Depois de realizar disputa de sambas nos dois últimos Carnavais, A Tuiuti voltou à fórmula de encomenda de samba, que deu muito certo em anos anteriores, inclusive no aclamado desfile de 2018, quando a escola foi vice-campeã do Carnaval, sua melhor colocação da história. Os autores são Cláudio Russo, Moacyr Luz, Gustavo Clarão, Júlio Alves, Alessandro Falcão, Pier Ubertini e W Correia.

A Estácio de Sá, atualmente na Série Ouro, também promoveu uma grande festa em sua quadra para definir o samba-enredo do desfile de 2024, que terá o enredo "Chão de Devoção: Orgulho Ancestral". A obra vencedora foi a da parceria encabeçada por Júlio Alves, com os compositores: Claudio Russo, Magrão do Estácio, Filipe Medrado, Thiago Daniel, Diego Nicolau, Tinga, Dilson Marimba, Guilherme Karraz, Barbara Fonseca, Telmo Augusto e Marquinhos Beija-Flor.