Série D: Tuna Luso e Maranhão medem forças em confronto decisivo

Tuna Luso e Maranhão medem forças, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (6) na Arena Curuzu, pela volta da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Atransmite este jogo ao vivo.

Na partida de ida, num confronto muito agitado, a Águia Guerreira venceu por 3 a 2. Sendo assim, agora o Tuna Luso joga por um empate para se classificar. Já para o Maranhão apenas a vitória interessa. Qualquer vitória do Esquadrão por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto a classificação nos 90 minutos vem apenas no caso de triunfo por ao menos dois gols de diferença.

Mandante neste domingo, o Tuna Luso chega em alta. A equipe obteve seis vitórias nos últimos sete jogos na temporada e está em vantagem no confronto. Se classificou em 2º lugar no Grupo 1 com 28 pontos, com uma campanha de oito vitórias, quatro empates e duas derrotas.

A Águia Guerreira tem dois desfalques para o jogo: o lateral-esquerdo Werley Capanema e o zagueiro Yan, ambos lesionados. O técnico Júlio César Nunes espera um jogo muito disputado neste domingo: “Esperamos um jogo difícil. Assim, precisamos estar atentos para não sermos surpreendidos. Tenho certeza de que o grupo está focado e unido. Assim, temos que corrigir alguns erros e contar com o apoio do nosso torcedor, que é motivo para lutar até o final dentro de campo e merecer a classificação”.

Buscando dar a volta por cima, o Maranhão entra em campo decidido a reverter a situação. Na primeira fase da Série D a equipe se classificou em 3º lugar no Grupo 2 com 21 pontos. A campanha na etapa inicial teve cinco vitórias, seis empates e três derrotas. Os destaques da equipe na competição são os atacantes Daniel Passira e Fabrício, artilheiros do Esquadrão com quatro gols cada, além do meia Jorge.

O desfalque do time para o decisivo confronto fica por conta do lateral-direito Franklin, que foi vetado pelo Departamento Médico do clube e está fora do jogo. O camisa 10 Jorge não participou do primeiro jogo por conta de uma lesão, mas foi liberado e fica à disposição do técnico Zé Augusto para a partida deste domingo.

* Colaboração de Pedro Dabés (estagiário) sob supervisão de Paulo Garritano.